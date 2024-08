Brand von Trafostation in Oberaula

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Freitagvormittag eine Trafostation in Oberaula (Schwalm-Eder) in Brand geraten.

In Oberaula und Hausen fiel daraufhin der Strom aus. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bekommen. Die Ursache für das Feuer und die Höhe des Sachschadens müssen noch ermittelt werden.