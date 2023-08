Falsch entsorgte Batterien und Akkus werden für die Entsorger in Hessen zu einem immer größeren Problem.

Landen sie im Restmüll oder in anderen Tonnen, werden sie zum Brandrisiko. In Hessen hat die Zahl der Brände in Sortiermaschinen, Schreddern, Müllbunkern und ähnlichen Anlagen stark zugenommen, wie der Frankfurter Entsorger FES berichtet. 2021 gab es drei, 2022 sechs und im ersten Halbjahr 2023 bereits sieben große Brände in Anlagen der FES. Eine Entsorgung ist etwa in Wertstoffhöfen, bei der Schadstoffsammlung oder im Handel möglich.