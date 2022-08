Brandschutz-Probleme an Uni Marburg

Baumaßnahmen Brandschutz-Probleme an Uni Marburg

Wegen Brandschutz-Problemen können derzeit mehrere Gebäude der Universität Marburg nicht mehr komplett genutzt werden.

Konkret sind die Uni-Türme A,B, C und D in der Wilhelm-Röpke-Straße 6 ab dem zweiten Obergeschoss betroffen. Die nun anstehenden Baumaßnahmen sollen in den ersten Wochen des kommenden Wintersemesters abgeschlossen sein.