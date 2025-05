Wichtige Kabel in Nordhessen beschädigt Brandstiftung an Bahnstrecke? Massive Probleme im Regionalverkehr

In Nordhessen fallen zahlreiche Zugverbindungen aus. Grund ist ein Kabelbrand am Bahnhof in Immenhausen. Möglicherweise wurde das Feuer vorsätzlich gelegt. Der Staatsschutz ermittelt.

Stand: 27.05.25, 12:23 Uhr Link kopiert!







Der Ort, an dem am Bahnhof Immenhausen die Böschung brannte Bild © Hessennews TV

Link kopiert!







Seit Montagabend fahren zwischen Ahnatal-Weimar und Kassel keine Regionalzüge mehr. Auch zwischen Warburg (Nordrhein-Westfalen) und Kassel ist der Zugverkehr eingestellt. Beide Streckenabschnitte sind nach einem Feuer am Abend gesperrt. Kurz nach 18 Uhr war am Bahnhof in Immenhausen (Kassel) eine Böschung in Brand geraten. Das beschädigte einen für die Deutsche Bahn wichtigen Kabelschacht – als Folge war das Stellwerk in Obervellmar nicht mehr funktionsfähig. Am Abend musste ein Zug anhalten und evakuiert werden. Folgen für Bahnverkehr sind immens Die Züge RE11, RB4, RT1 und RT4 fallen aus. Auch der Fernverkehr zwischen Dortmund und Kassel sei beeinträchtigt, teilte die Deutsche Bahn auf ihrer Website mit – darunter ICE, IC und Nachtzüge. Videobeitrag Bahn-Ausfälle nach Kabelbrand in Immenhausen Video Bahn-Mitarbeiter am betroffenen Bahnsteig in Immenhausen Bild © Hessennews TV Ende des Videobeitrags Für die RB4 ist laut Bahn seit 10 Uhr ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Auf den anderen Linien würden die Möglichkeiten geprüft, sagte eine Sprecherin des Nordhessischen Verkehrsverbund (NVV) dem hr. Die Sperrungen sollen laut NVV noch bis mindestens Mittwochabend andauern. Brandstiftung vermutet - Zeugen gesucht Die Ursache des Feuers wird derzeit ermittelt. Laut Polizei spreche derzeit alles dafür, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. Weil ein politisches Motiv nicht ausgeschlossen werden könne, ermittelt der Staatsschutz. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen. Der Schaden an der Signalanlage der Bahn belaufe sich auf mindestens 20.000 Euro.