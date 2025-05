Bahn modernisiert - Einschränkungen zwischen Wiesbaden und Frankfurt-Höchst

Wegen Modernisierungsarbeiten an der Stellwerktechnik kommt es im Sommer zu Einschränkungen im Zugverkehr zwischen Wiesbaden und Frankfurt-Höchst.

Vor allem in den Nachtstunden und an einigen Wochenenden werde dieser durch Busse ersetzt, teilte die Deutsche Bahn am Mittwoch mit. Ab Juni gehen die Arbeiten für das elektronische Stellwerk Flörsheim mit Modulgebäuden in Hattersheim (beide Main-Taunus) sowie am Abzweig in den Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kostheim in die nächste Phase. Die Inbetriebnahme plant die Bahn nach aktuellem Stand im Jahr 2027.