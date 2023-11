Brücke in Taunusstein nach Unfall wieder frei

Nach der Kollision eines Lastwagens mit einer Brücke in Taunusstein ist die Strecke wieder befahrbar.

Die Brücke an der B54 sei nicht einsturzgefährdet, teilte die Polizei am Dienstag mit. Auch Fußgänger dürften die Brücke wieder überqueren. Ein Lkw mit Kran-Aufbau war am Montag gegen die Brücke gekracht. Der Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt.