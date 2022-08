Bundesgerichtshof: Mordfall Lübcke muss nicht neu verhandelt werden

Der Rechtsextremist Stephan Ernst wurde für den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke zu lebenslanger Haft verurteilt. Nun hat der BGH entschieden, dass der Fall abgeschlossen ist. Revisionen sind damit vom Tisch.

Der Mordfall Lübcke ist rechtskräftig abgeschlossen. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe bestätigte am Donnerstag die lebenslange Freiheitsstrafe für Stephan Ernst wegen Mordes an dem CDU-Politiker Walter Lübcke, aber auch den Freispruch des zweiten Angeklagten Markus H. vom Vorwurf der Beihilfe.

Am Urteil des Frankfurter Oberlandesgerichts (OLG) sei nichts zu beanstanden, sagte Jürgen Schäfer, der Vorsitzende Richter am BGH. Die sachlich-rechtliche Überprüfung des Urteils habe keinen Mangel ergeben.

Worte von Lübcke-Witwe "werden in Erinnerung bleiben"

Stephan Ernst ist nun rechtskräftig verurteilt. Aufgrund der Schwere seiner Tat sei eine vorzeitige Entlassung nach 15 Jahren, die bei lebenslangen Freiheitsstrafen unter bestimmten Voraussetzungen gewährt wird, nicht zu erwarten, sagte Schäfer. Der Richter sprach auch davon, dass Ernst allerdings "in fernerer Zukunft seine Freiheit wiedererlangen" könnte. Dies sei nicht ausgeschlossen, hänge aber von der Entwicklung während des Strafvollzugs ab.

Einige persönliche Worte richtete Schäfer an die Angehörigen von Lübcke. Die bewegenden Worte von Irmgard Braun-Lübcke während der Revisionshauptverhandlung würden in Erinnerung bleiben, so der Richter. Vor einem Monat hatte die Witwe gesagt: "Mein Mann hätte noch so gerne gelebt." Für die Familie sei es wichtig, "um mit dieser Situation zu leben, dass wir die volle Wahrheit erfahren".

Neuverhandlung stand im Raum

Das OLG muss sich also nicht noch einmal mit dem Fall befassen - denn genau das stand im Raum. Das OLG hatte den Rechtsextremisten Stephan Ernst im Januar 2021 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Zudem stellte der Strafsenat die besondere Schwere der Schuld fest.

Das OLG sah es als erwiesen an, dass Ernst den Kasseler Regierungspräsidenten am 1. Juni 2019 spätabends zu Hause auf dessen Terrasse aus nächster Nähe mit einem Kopfschuss getötet hatte. Er habe seinen Fremdenhass auf Lübcke projiziert, seit sich dieser für die Aufnahme von Flüchtlingen stark gemacht hatte.

Alle Seiten hatten Revision eingelegt

Den Mitangeklagten Markus H., einen Freund von Ernst aus der rechten Szene, verurteilte das OLG zu einer Bewährungsstrafe wegen eines Waffendelikts - aber nicht wegen Beihilfe zum Mord an Lübcke, wofür er auch angeklagt gewesen war.

Gegen diesen Freispruch hatten sich die Familie Lübcke als Nebenkläger und der Generalbundesanwalt gewandt. Insgesamt hatten alle Seiten Revision gegen das Urteil eingelegt. Stephan Ernst wollte eine Verurteilung wegen Totschlags statt wegen Mordes erreichen, H. wandte sich gegen seine Verurteilung wegen eines Waffendelikts.

Mit der BGH-Bestätigung des Urteils sind die Revisionen vom Tisch.