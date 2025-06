Bundeskriminalamt in Wiesbaden: Drogenmarkt in Darknet abgeschaltet

Deutsche Ermittler haben in einer international koordinierten Aktion eine der größten und am längsten bestehenden kriminellen Handelsplattformen im sogenannten Darknet abgeschaltet.

Wie das Bundeskriminalamt in Wiesbaden und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Montag mitteilten, wurden auf der Plattform namens Archetyp Market vor allem Drogen gehandelt. Der dabei erzielte kriminelle Gesamtumsatz lag bei mindestens 250 Millionen Euro. Bei den in mehreren EU-Staaten durchgeführten Razzien fanden demnach Durchsuchungen auch in Hessen statt.