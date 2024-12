Festnahmen in Hessen und NRW

Dass Drogenhändler am Frankfurter Flughafen geschnappt werden, ist nicht ungewöhnlich. Doch jetzt wurde ein Bundespolizist festgenommen – er soll den Airport als Umschlagplatz für Drogen aus Südamerika genutzt haben.

Veröffentlicht am 13.12.24 um 15:44 Uhr

Bundespolizei am Flughafen in Frankfurt

Bundespolizei am Flughafen in Frankfurt Bild © picture-alliance/dpa

Unter anderem in Frankfurt haben am Freitag die Handschellen geklickt: Vier Männer stehen im dringenden Verdacht, Drogen aus Mittel- und Südamerika über den Frankfurter Flughafen nach Deutschland transportiert zu haben.

Das Besondere: Zwei der Verdächtigen im Alter zwischen 23 und 43 Jahren arbeiten für die Bundespolizei. Die Beamten sollen Ermittlungen zufolge ihren Status dafür genutzt haben, die Drogen nach Deutschland einzuführen. Einer von ihnen sei an seinem Arbeitsplatz am Airport in Frankfurt festgenommen worden, schreibt die Bild-Zeitung .

Verdächtige sollen in U-Haft

Die beiden anderen Beschuldigten sollen demnach als Auftraggeber und Vermittler fungiert haben. Bei den vier Männern handle es sich um zwei 23- und 25-Jährige aus Oberhausen, einen 40-Jährigen aus Bottrop und einen 43-Jährigen aus Essen.

Die Festnahmen seien mithilfe von Spezialeinheiten der Polizei in Frankfurt, Essen und Siegburg erfolgt. Gegen alle Beschuldigten lägen Untersuchungshaftbefehle vor. Sie würden im Laufe des Tages vor dem zuständigen Amtsgericht vorgeführt, hieß es.

Drogen und Bargeld sichergestellt

Bei Durchsuchungen in Essen, Oberhausen, Bottrop und Düsseldorf seien nicht geringe Mengen Kokain, Bargeld, Mobiltelefone und drei Fahrzeuge sichergestellt worden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.