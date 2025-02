Cannabisplantage in Steinau an der Straße entdeckt

Eine Cannabisplantage mit über 130 Setzlingen und mehr als 30 ausgewachsenen Pflanzen haben Polizisten in Steinau an der Straße (Main-Kinzig) entdeckt.

Die Beamten waren am vergangenen Freitag eigentlich in anderer Sache in einem Mehrfamilienhaus im Einsatz, wie die Polizei am Montag mitteilte. Unter Verdacht stehe ein 35-Jähriger, gegen den jetzt ermittelt werde.