Beim Einsatz wegen eines medizinischen Notfalls hat eine Rettungswagenbesatzung am Samstagmorgen in einer Wohnung in Fulda einen erhöhten Kohlenstoffmonoxidwert (CO) festgestellt.

Wie die Polizei mitteilte, schlug das mitgeführte Warngerät an. Das giftige Gas ist geruchs- und farblos. Alle Hausbewohner wurden nach draußen gebracht. Sie konnten später nach gründlicher Durchlüftung wieder ins Haus zurückkehren. Als Ursache für den erhöhten Wert stellte die Feuerwehr eine Feuerschale fest, die man am Vorabend auf dem Balkon entzündet und später zum Abkühlen in die Küche gestellt hatte. Der medizinische Notfall sei nicht durch das Gas verursacht worden, sagte ein Sprecher.