Commerzbank-Betriebsrat in Frankfurt will kämpfen

Im Übernahmeringen um die Commerzbank in Frankfurt sagt Betriebsratschef Sascha Uebel der italienischen Großbank Unicredit den Kampf an.

Er will Unicredit-Chef Andrea Orcel, der seine Übernahmepläne vorantreibt, so viele Probleme bereiten wie möglich, sagte Uebel der Nachrichtenagentur dpa. Orcel unterschätze das starke Mitbestimmungsrecht in Deutschland, sagte Uebel. Die Unicredit hat diese Woche beim Bundeskartellamt die Übernahme eines Commerzbank-Anteils von bis zu 29,99 Prozent zur Prüfung angemeldet.