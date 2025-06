Bundeskanzler Merz gegen Commerzbank-Übernahme

Im Streit um eine mögliche Übernahme der Commerzbank durch die italienische Großbank Unicredit hat sich Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hinter das deutsche Geldhaus gestellt.

Veröffentlicht am 10.06.25 um 17:04 Uhr

"Ich teile die Ansicht des Bundesministers der Finanzen, dass ein unabgestimmtes und unfreundliches Vorgehen wie das der UniCredit Group nicht akzeptabel ist", erklärte Merz in einem Brief an den Vorsitzenden des Commzerbank-Konzernbetriebsrates, Sascha Uebel. Das gelte besonders bei einer "systemrelevanten Bank" wie der Commerzbank AG, soll Merz laut Uebel gesagt haben.