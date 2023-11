Dach von Kirche in Kassel eingestürzt

Die Feuerwehr in Kassel musste zu einem Großeinsatz anrücken: Teile des Daches der zentralen Elisabethkirche sind eingestürzt. Eine Person hielt sich währenddessen noch in der Kirche auf.

Gegen 13 Uhr gingen am Montag mehrere Notrufe ein: Das Dach der katholischen Elisabethkirche in Kassel sei in Teilen eingestürzt. Das teilten Polizei und Feuerwehr mit.

"Das ganze Dach ist in der Mitte wirklich durchgebrochen und die beiden Dachhälften sind nach innen eingeklappt", sagte Feuerwehr-Pressesprecher Tobias Winter. Um Passanten zu schützen, wurden die Eingänge der Kirche und umliegende Bereiche vorsorglich abgesperrt.

Ursache noch unklar

Eine Person befand sich nach Angaben der Feuerwehr während des Einsturzes noch in der Kirche. Sie habe sich aber in einem Bereich aufgehalten, in dem das Dach nicht auf den Boden schlug, und sei deshalb unverletzt geblieben.

Warum das Dach der Kirche abstürzte, ist bislang noch unklar. "Ein Statiker nimmt nun seine Arbeit auf", sagte eine Polizeisprecherin. Es soll auch geklärt werden, ob weiterhin Einsturzgefahr besteht.

Keine Verletzten nach Dacheinsturz

Neben den Behörden machten sich am Nachmittag auch Vertreter der Pfarrgemeinde und der Bauabteilung des Bistums Fulda ein Bild vor Ort. "Soweit wir aktuell wissen, sind glücklicherweise keine Personen zu Schaden gekommen", betonte Generalvikar Prälat Christof Steinert in einem ersten Statement.

"Das ist in dieser Situation erstmal das Wichtigste." Gleichzeitig zeigte sich der Leiter der zentralen Verwaltung des Bistums Fulda erschrocken und entsetzt über ein solches Unglück.

Regelmäßig Ausstellungen und Konzerte

Die Kirche in zentraler Innenstadtlage am Friedrichsplatz wird auch als Kulturkirche beworben. Neben Gottesdiensten werden dort regelmäßig Ausstellungen und Konzerte veranstaltet. Zur documenta gibt es traditionell Begleitausstellungen mit tausenden Besuchern.

Wegen des Einsatzes von Polizei und Feuerwehr war die Frankfurter Straße zwischen der Fünffensterstraße in Richtung Altmarkt bis zum Nachmittag gesperrt.