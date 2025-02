Dachgeschosswohnung in Marburg in Flammen

Eine Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamiliehaus in Marburg ist am späten Mittwochabend in Vollbrand geraten.

Veröffentlicht am 20.02.25 um 13:30 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Bisherigen Ermittlungen zufolge entstand das Feuer infolge von fahrlässiger Brandstiftung, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die 35-jährige Bewohnerin erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Der entstandene Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge im sechsstelligen Bereich.