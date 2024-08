Dachwohnung in Bad Wildungen in Flammen

Die Feuerwehr hat am Mittwoch einen Brand in einer Dachwohnung in Bad Wildungen (Waldeck-Frankenberg) im Stadtteil Wega gelöscht.

Nachbarn retteten einen gestürzten 80-jährigen Bewohner in der brennenden Wohnung aus dem Zweifamilienhaus, wie die Polizei mitteilte.