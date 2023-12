Der Frankfurter Zoo hat seinen Spitzmaulnashornbullen Kalusho eingeschläfert. Damit starb das letzte in Europa lebende Tier seiner Art - nach 30 Jahren als Attraktion für Zoobesucher. Die Zukunft für Nashörner in Frankfurt ist ungewiss.

Der Frankfurter Zoo musste nach Angaben vom Donnerstag die schwere Entscheidung treffen, den Spitzmaulnashornbullen Kalusho mit 37 Jahren einzuschläfern. Sein Alter habe sich in den vergangenen Monaten bemerkbar gemacht. Das Tier habe abgenommen und sei immer passiver geworden. Zudem habe eine Arthrose Kalusho in seiner Bewegungsfähigkeit immer mehr eingeschränkt.

Seine guten Phasen seien zuletzt seltener geworden. "Viele von uns haben jahrelang eng mit und um ihn gearbeitet - da ist so etwas für keinen leicht", erklärte Zoodirektorin Christina Geiger. Kalushos Zustand habe sich dann so rapide verschlechtert, dass man ihn schweren Herzens am Mittwoch und damit früher als angedacht eingeschläfert habe.

Spitzmaulnashörner stark vom Aussterben bedroht

Kalusho war 1989 im Rahmen eines Rettungsprogramms mit der Nashornkuh Tsororo aus Simbabwe nach Frankfurt gebracht worden. Damit wurde der Zoo nach eigenen Angaben zum einzigen Halter von Südlichen Spitzmaulnashörnern in ganz Europa. Bei allen anderen in Europa gehaltenen Spitzmaulnashörnern handle es sich um andere Unterarten, meistens um Ostafrikanische Spitzmaulnashörner.

Nicht nur in Zoos, sondern auch in freier Wildbahn sind Südliche Spitzmaulnashörner sehr selten. Sie gehören zu den am stärksten vom Aussterben bedrohten Tierarten überhaupt. Nashornkuh Tsororo starb in Frankfurt bereits 2016. Die drei Töchter wurden wieder in Afrika angesiedelt.

Zoo gesteht: Bisherige Art der Haltung künftig nicht mehr vorstellbar

Wie es mit der Nashornhaltung in Frankfurt weitergeht, ist zunächst offen. Der sogenannte Masterplan für die Entwicklung des Zoos, der im Frühjahr 2024 vorliegen soll, sieht einen völlig neugestalteten, großzügigen Afrika-Bereich vor.

Das bisherige Nashornhaus aus den 1950er Jahren sei mit einer zeitgemäßen Zootierhaltung "nur noch bedingt und höchstens vorübergehend vereinbar", hieß es am Donnerstag. Dort hatte Kalusho mehr als die letzten 30 Jahre seines Lebens verbracht und war zur Attraktion für abertausende Zoobesucher geworden.