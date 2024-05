Auf dem Hessentag in Fritzlar ist das "Dollste Dorf" 2024 gekürt worden. Londorf, ein Ortsteil der mittelhessischen Gemeinde Rabenau, setzte sich bei der hr-Aktion klar gegen drei andere Dörfer durch.

Londorf gehört zur Gemeinde Rabenau im Kreis Gießen. Das "Dolle Dorf" punktete beim am Donnerstagabend beim Finale auf dem Hessentag in Fritzlar sowohl bei den Quizfragen als auch bei den Aktionsspielen und konnte sich von Anfang an die Spitze setzen. Die Moderatoren Kate Menzyk und Jens Kölker überreichten den vier Kandidaten aus Londorf als Gewinnerpokal den Goldenen Onkel Otto.

Onkel Ottos für alle Finalteilnehmer

Den zweiten Platz belegte Frankenberg-Haubern (Waldeck-Frankenberg), auf Platz 3 kam Bensheim-Fehlheim (Bergstraße), Vierter wurde Freiensteinau-Ober-Moos (Vogelsberg). Die drei bekamen Onkel Ottos in den Farben Silber, Bronze und der Originalfarbe grau.

Das Finale der hessenschau-Reihe "Dolles Dorf" wurde im hr-Treff auf dem Hessentag ausgetragen und live im hr-fernsehen ausgestrahlt. Das Finale ist in der ARD Mediathek abrufbar.

"Alle haben sich mit viel Teamgeist ins Zeug gelegt"

Moderator Jens Kölker gratulierte Londorf zum Sieg: "Es hat wieder viel Spaß gemacht, alle Vier haben sich mit viel Teamgeist ins Zeug gelegt, aber am Ende kann nur einer gewinnen." Und Kate Menzyk, die zum zweiten Mal an der Seite von Kölker die Show moderierte, ergänzte: "Dabeisein ist alles – und der Spaß und die Gemeinschaft in den einzelnen Dörfern ist das, was wirklich zählt."

Londorf, Haubern, Fehlheim und Ober-Moos waren am 2. Mai von Jens Kölker aus einer Lostrommel mit zehn Dörfern gezogen worden. Die Teilnehmer hatten sich durch selbstgemachte Kurzvideos für die Zwischenrunde qualifiziert. Mitmachen durften alle Dörfer, die 2023 in der hessenschau-Reihe "Dolles Dorf"porträtiert wurden.

Videobeitrag Video Dolles Dorf-Wettbewerb: Finalist – Londorf Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

