Hauptportal am Dom zu Fulda gesperrt

Domportal in Fulda wegen Absturzgefahr einer Vase gesperrt

Risse in einer großen Sandsteinvase am Dom zu Fulda sorgen dafür, dass der Haupteingang und das Südportal nicht genutzt werden dürfen. Die Schäden waren bei einer Routinekontrolle entdeckt worden. Die Sanierung dürfte schwierig werden.

Die Ziervase über dem Hauptportal am Hohen Dom zu Fulda ist 2,70 Meter hoch und aus massivem Sandstein – und sie droht abzustürzen. Nachdem die Schäden an der Vase entdeckt wurden, hat das Bistum Fulda am Freitag den Bereich aus Sicherheitsgründen weiträumig absperren lassen.

Haupt- und Südeingang können derzeit nicht genutzt werden. Ein Schild am Absperrgitter bittet die Besucher, den Dom über den Domgarten, den Nordeingang oder die Marienkapelle zu betreten. Zuerst hatte Osthessen-News über die Gefahrenstelle am Dom berichtet.

Im Sockel der Sandsteinvase wurden Risse entdeckt. Bild © osthessen-news.de

Die Schäden an der Giebelvase seien bei Routinekontrollen entdeckt worden, teilte das Bistum mit. Die 2,70 Meter hohe Vase müsse nun gesichert und danach instand gesetzt werden. Wie lange das dauert, ist nach Angaben des Bistums unklar. Es könne sich um Wochen handeln.

Die Situation sei schwierig und die Vase schon stark angegriffen. Außerdem stehe sie an einer ungünstigen Stelle und habe ein hohes Gewicht. An den restlichen Vasen und Aufsätzen seien keine weiteren Schäden festgestellt worden.