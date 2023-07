Beim Brand einer Doppelgarage in der Friedrich-Ebert -Straße in Stockstadt (Groß-Gerau) ist am Mittwochnachmittag Sachschaden in Höhe von rund 60.000 Euro entstanden.

Laut Polizei sind standen die beiden Garagen sowie das Inventar bei Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand. Die Brandursache ist noch unklar.