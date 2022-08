Überfälle in Frankfurt und Limburg

Im Raub-Prozess in Köln hat der einstige Reemtsma-Entführer Drach einen Sachverständigen abgelehnt.

Anhand von Überwachungsvideos, auf denen die Überfälle aufgezeichnet worden waren, soll der Experte Drach unter anderem an dessen Gang als Täter identifiziert haben. Das Gutachten gilt als eine tragende Säule der Anklage.

Drach forderte am Freitag den Ausschluss des Forensikers. Dieser sei im Auftrag von Reemtsma geschmiert worden. Das Gericht wies den Antrag zurück. In dem Prozess geht es unter anderem um Geldtransporter-Überfälle in Frankfurt und Limburg.