Eine Flugsportlerin aus dem Kreis Bergstraße ist bei einem Unfall in Österreich verletzt worden.

Die 25-Jährige stieß mit der Spitze ihres Drachenfliegers bei der Landung in den Boden. Der Unfall geschah am Mittwoch rund um die Emberger Alm in der Kärntner Gemeinde Berg, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Ein Flugfehler wird vermutet.