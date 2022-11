Im Oktober sind in Hessen drei Schafe von einem Wolf getötet worden.

So seien Anfang des Monats zwei Tiere bei Bad Hersfeld gerissen worden und wenige Wochen später ein Schaf in Greifenstein (Lahn-Dill), wie das Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) am Freitag mitteilte.