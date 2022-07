Cannabis-Plantagen in Wohnung

Drei Tatverdächtige Cannabis-Plantagen in Wohnung

Nachdem ein Rauchmelder ausgelöst hatte, hat die Polizei am Dienstag in einer Wohnung in Darmstadt mehrere Indoor-Plantagen mit 80 Cannabispflanzen und Anbauutensilien gefunden.

Die Beamten ermittelten nach Angaben vom Freitag drei tatverdächtige Männer im Alter von 32 bis 36 Jahren. In deren Wohnungen unter anderem in Roßdorf und Ober-Ramstadt (Darmstadt-Dieburg) wurden weitere Drogen, Luftdruckwaffen und Bargeld sichergestellt.