Drei Tote bei Bränden in Wohnung und Keller

Bei zwei Wohnungsbränden in Heusenstamm sind eine Frau und ein Mann ums Leben gekommen. In Rüsselsheim starb eine Frau nach einem Kellerbrand. Sie war noch gerettet worden.

Feuerwehrleute in Heusenstamm vor dem Haus mit der Kellerwohnung, in der es gebrannt hatte. Bild © 5vision.news

In einer Kellerwohnung in Heusenstamm (Offenbach) ist am Samstagabend aus zunächst ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war nach Angaben der Polizei gegen 21.30 Uhr alarmiert worden, weil es aus der Wohnung stark rauchte.

Nachdem die Einsatzkräfte das Feuer gelöscht hatten, wurde auf dem Boden der Kellerwohnung eine Leiche gefunden. Es handelt sich nach Angaben der Beamten mit aller Wahrscheinlichkeit um den 57 Jahre alten Wohnungsinhaber. Die Todesumstände müssten noch geklärt werden, teilte die Polizei am frühen Sonntagmorgen mit. Hinweise auf Fremdverschulden gebe es nicht.

Bei dem Brand verletzte sich zudem eine Person an der Hand, den Beamten zufolge vermutlich ein Bewohner des Hauses. Es entstand ein Schaden von etwa 100.000 Euro.

Leiche der Bewohnerin gefunden

In Heusenstamm-Rembrücken (Offenbach) hatte es bereits am Samstagvormittag ebenfalls gebrannt. Anwohner riefen die Feuerwehr, weil Rauch aus einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses quoll, wie die Polizei mitteilte.

Bei den Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte dann die Leiche der 69 Jahre alten Bewohnerin. Die Todesumstände waren noch unklar, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Auch die Brandursache war nach Angaben der Polizei vom Samstagabend noch nicht geklärt. Obduktionsergebnisse werden demnach in der kommenden Woche erwartet. Die Höhe des Sachschadens schätzte die Polizei auf rund 100.000 Euro, da die Küche vollständig zerstört und weitere Räume verrußt wurden.

Einsatzkräfte der Feuerwehr vor dem Haus in Heusenstamm, in dem die 69-Jährige tot aufgefunden wurde. Bild © 5vision.news

71-Jährige stirbt nach Kellerbrand

In Rüsselsheim-Königstädten ist nach einem Kellerbrand in einem Einfamilienhaus eine 71-jährige Frau gestorben. Dabei hatte sie ein Zeuge noch aus dem Keller geholt. Nach Polizeiangaben hatte der 21 Jahre alte Mann am Samstagnachmittag von einem benachbarten Sportplatz aus die Hilferufe der Frau gehört.

Die Frau wurde mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus geflogen, wo sie kurze Zeit später starb. Der 21-Jährige und zwei Rettungssanitäter atmeten Rauch ein und erlitten dabei leichte Verletzungen. Die Brandursache ist noch unklar. Der Schaden wurde auf rund 75.000 Euro geschätzt.