Insbesondere beim Vorgang des Ladens ist es in seltenen Fällen möglich, dass der Akku die gespeicherte Energie schlagartig abgibt und so Feuer fängt. Um dem vorzubeugen, sollte der Ladevorgang nur im Trockenen und in Bereichen ohne direkte Sonneneinstrahlung stattfinden. Optimal sei ein Ladevorgang auf Fliesen, sagt etwa die Freiwillige Feuerwehr Butzbach. Fliesen kühlen und sind naturgemäß schwer entzündlich.

Ganz generell rät Professor Jan Philipp Schmidt vom Lehrstuhl für Systemtechnik elektrischer Energiespeicher an der Uni Bayreuth dazu, immer nur das exakt dafür geeignete Ladegerät für die Ladung von Akkus zu verwenden. Ladegeräte von anderen Herstellern könnten hier ein Problem darstellen.

Laden sollte man den Akku am besten nicht über Nacht, um eventuelle Veränderungen am Gerät feststellen zu können. Beim Ladevorgang sollte regelmäßig kontrolliert werden, ob sich der Akku aufbläht oder heiß wird. Auch bei Tiefentladung (also der vollständigen Erschöpfung des Akkus) oder mechanisch deformierten Akkus sollte Vorsicht gelten, so Professor Schmidt. In all diesen Fällen sollte der Akku direkt vom Strom genommen werden.