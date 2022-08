Im südhessischen Münster ist in der Nähe eines ehemaligen Lagergeländes für Munition ein Waldstück in Brand geraten. Rund 400 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Die Löscharbeiten könnten noch einige Tage dauern.

Audiobeitrag Audio Waldstück bei Munitionsanstalt in Münster in Brand geraten Audio Rund 400 Einsatzkräfte waren vor Ort. Bild © Keutz-TV News Ende des Audiobeitrags

In der Nähe der ehemaligen Munitionsanstalt (Muna) in Münster (Darmstadt-Dieburg) ist am Samstagmittag ein Waldstück in Brand geraten. Rund 400 Einsatzkräfte waren auf dem Gelände im Ortsteil Breitefeld vor Ort. Sechs Feuerwehrmänner wurden dabei leicht verletzt.

Nach Schätzungen der Feuerwehr waren rund 20 Hektar Wald betroffen. Das Feuer habe sich wegen der aktuellen Trockenheit rasant ausgebreitet, erklärte Kreisbrandinspektor Matthias Maurer-Hardt gegenüber dem hr. Da sich auf dem ehemaligen Militärgelände Munition befinden könnte, galten besondere Sicherheitsbestimmungen. "Wir begehen nur die Wege, die für uns auch freigegeben sind", so Maurer-Hardt.

Munitionsreste erschweren Löscharbeiten

An drei Seiten des Brandherdes war das Feuer am Samstagnachmittag bereits wieder unter Kontrolle - auch in Richtung des Muna-Geländes, wo sich noch Munitionsreste befinden könnten. Trotzdem kam es im Brandgebiet zu kleineren Explosionen.

In Richtung Messel breitete sich der Brand weiter aus; die Rauchsäule war zwischenzeitlich auch in mehr als 20 Kilometern Entfernung zu sehen. Einsatzkräfte aus den Kreisen Darmstadt-Dieburg, Offenbach und Bergstraße waren vor Ort.

Auch ein Löschhubschrauber aus Rheinland-Pfalz und ein Gutachter der Bundeswehr waren im Einsatz. Die Feuerwehr geht davon aus, dass die Löscharbeiten mindestens bis zum Sonntag andauern. Angaben zur Brandursache wurden zunächst nicht gemacht.

Wegen der Trockenheit breiteten sich die Flammen rasant aus. Bild © 5Vision Media

Waldbrände auch bei Dillenburg und Königstein

In den vergangenen Tagen kam es in Hessen zu mehreren Bränden. In einem Waldstück bei Dillenburg und Haiger kam es am Freitagabend auf einer Gesamtfläche von 300.000 Quadratmetern zu einem Großbrand. Erst am Samstagvormittag konnten die Einsatzkräfte das Feuer eindämmen. Kurz darauf wurde bei einem Löschhubschrauber-Flug ein zweites Feuer in dem Gebiet entdeckt. Anwohner des Ortes Haiger-Niederroßbach sollten Fenster und Türen wegen der Rauchentwicklung geschlossen halten.

Auch im südhessischen Viernheim (Bergstraße) brannte am Freitag ein Waldstück. Das Feuer hatte sich auf 300 Quadratmeter ausgebreitet und konnte innerhalb einer halben Stunde gelöscht werden. Bereits am Donnerstag stand bei Königstein (Taunus) oberhalb der Burg Falkenstein ein Waldstück in Flammen. Das Feuer breitete sich auf sechs Hektar aus.