Bei fünf Motorradunfällen an einem Tag sind in Hessen mehrere Menschen verletzt worden. Ein 76-Jähriger kam beim Zusammenstoß mit einem Auto ums Leben.

Motorradfahrer in Wabern bei Unfall mit Auto gestorben

Bei Verkehrsunfällen sind am Samstag mehrere Motorradfahrer verletzt worden. Ein 76 Jahre alter Leichtkradfahrer kam am Nachmittag bei einem Unfall in Wabern (Schwalm-Eder) ums Leben.

Nach Angaben der Polizei hatte ein 72 Jahre alter Autofahrer den Motorradfahrer übersehen. Der Autofahrer wollte demnach auf die B254 abbiegen, als es zum Zusammenstoß kam. Der Motorradfahrer wurde so schwer verletzt, dass er an der Unfallstelle starb. Der Autofahrer erlitt einen Schock, wie die Beamten weiter mitteilten.

Die Bundesstraße war für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde zur Ermittlung des Unfallhergangs ein Gutachter hinzugezogen.

Gegen Holzpfosten geprallt

In Trebur-Geinsheim (Groß-Gerau) ereignete sich am Samstagabend ebenfalls ein Motorradunfall. Laut Polizei hatte eine 21 Jahre alte Motorradfahrerin beim Überholen eines Autos bei hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über ihre Maschine verloren. Die Motorradfahrerin kam von der Straße ab und prallte nach einigen Metern Fahrt im Grünstreifen gegen einen Holzpfosten. Die Frau wurde schwer verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Hubschrauber bringt Schwerverletzte in Kliniken

Im Odenwaldkreis ereigneten sich am Samstag zwei weitere Unfälle. Ein 29 Jahre alter Motorradfahrer übersah in Mossautal nach Angaben der Polizei beim Überholen ein nach links abbiegendes, landwirtschaftliches Gespann. Es kam zur Kollision, der Motorradfahrer wurde unter dem Anhänger des Gespanns eingeklemmt. Er musste von Feuerwehrleuten befreit werden. Ein Hubschrauber brachte den Schwerverletzten ins Krankenhaus.

Beim Überholen kam es auch in Oberzent zu einem Zusammenstoß. Ein 23 Jahre alter Motorradfahrer geriet laut Polizei zu weit auf die Gegenfahrbahn. Dort fuhr ein 28-Jähriger mit seinem Motorrad und einer 27 Jahre alten Mitfahrerin. Beide Fahrer konnten einen Zusammenstoß nicht verhindern, die Motorräder überschlugen sich mehrfach. Der 23-Jährige wurde leicht verletzt, die beiden Menschen auf dem anderen Motorrad schwer, sodass auch hier wieder der Rettungshubschrauber zum Einsatz kam.

Unfall bei Auffahrt zur A66

In Erlensee (Main-Kinzig) war ein 65 Jahre alter Motorradfahrer am Samstagabend den Beamten zufolge vermutlich zu schnell unterwegs, als es zu einem Unfall kam. Der Mann wollte demnach auf die A66 auffahren, verlor dabei aber die Kontrolle über seine Maschine und prallte gegen ein Verkehrsschild. Er erlitt schwere Verletzungen.

