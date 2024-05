Bei einem Wohnungsbrand in Darmstadt ist ein Mensch ums Leben gekommen.

Sechs Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach war am späten Dienstagabend im Stadtteil Eberstadt eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Drei Katzen und ein Hund konnten laut der Feuerwehr gerettet werden. Insgesamt waren 41 Feuerwehrkräfte im Einsatz. Den Schaden schätzte die Polizei auf etwa 150.000 Euro.