Einbrecher auf frischer Tat ertappt - Festnahmen in Ginsheim-Gustavsburg

Auf ein Bootshaus in der Hafenstraße in Ginsheim-Gustavsburg (Groß-Gerau) hatten es zwei Männer in der Nacht zum Samstag abgesehen.

Veröffentlicht am 02.06.25 um 13:25 Uhr







Link kopiert!







Sie verschafften sich Zutritt auf das Gelände und wurden dabei von einem Zeugen bemerkt, wie die Polizei am Montag meldete. Eine Polizeistreife konnte das Duo stellen und beide Männer vorläufig festnehmen.