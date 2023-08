Einbrecher in Darmstadt stehlen Getränke

Unbekannte sind am Wochenende in eine Kita in der Mina-Rees-Straße eingebrochen.

Nach Polizeiangaben vom Dienstag beschädigten sie mehrere Schränke und stahlen Getränke aus einem Automaten. Der Schaden liegt bei mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.