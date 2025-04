Einbrecher in Gießen zufällig wiedererkannt

Nach einem Einbruch in ein Tattoo-Studio in Gießen am Ostersonntag sitzt der mutmaßliche Täter nun in U-Haft.

Der Geschäftsführer des Studios erkannte den auf Überwachungsbildern gefilmten Einbrecher zufällig in der Innenstadt wieder und alarmierte die Polizei, wie die Beamten am Mittwoch mitteilte. Bei einer Überprüfung erhärtete sich der Verdacht gegen den 52-Jährigen.