Einbrecher machen in Paketshop in Witzenhausen fette Beute

Unbekannte sind am Wochenende in den Shop eines Paketdienstes in Witzenhausen (Werra-Meißner) eingebrochen und haben Bargeld, Briefmarken und zwei Ladenkassen gestohlen.

Veröffentlicht am 02.03.25 um 14:26 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Die Polizei gab den Wert der Beute am Sonntag mit rund 14.000 Euro an. Zudem hätten die Einbrecher einen Schaden von rund 3.000 Euro angerichtet. Die Ermittler hoffen nun auf Zeugenhinweise.