Gleich zwei Tresore haben Einbrecher aus einem Einfamilienhaus in Friedrichsdorf (Hochtaunus) entwendet.

Die Unbekannten verschafften sich am Sonntag über ein Fenster im Erdgeschoss Zutritt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Im Arbeitszimmer wurden sie fündig: Ein kleineren in einem Möbel verbauten Tresor ließen die Täter ebenso mitgehen wie einen zweiten, deutlich schwereren Tresor, den sie auf einer Schubkarre aus dem Haus beförderten. Die Beute nach Angaben der Polizei: eine größere Menge an hochwertigem Schmuck sowie Gold und Bargeld.