Einbruch in Bad Sooden-Allendorf: Unbekannte plündern Juweliergeschäft

Unbekannte sind in der Nacht zum Samstag in ein Juweliergeschäft in Bad Sooden-Allendorf eingebrochen.

Veröffentlicht am 25.08.24 um 10:57 Uhr Link kopiert!









Link kopiert!









Nach Polizeiangaben vom Sonntag stahlen sie Bargeld und Schmuck im Wert von mehr als 3.000 Euro. Danach versuchten die Täter, in eine benachbarte Bäckerei einzubrechen, was allerdings misslang.