Einbruch in Fuldaer Fahrradgeschäft

Unbekannte sind am Samstag in einen Fahrradladen in Fulda eingebrochen.

Das teilte die Polizei am Montag mit. Demnach gelangten sie über ein Fenster in das Gebäude und stahlen ein Pedelec und Fahrradkleidung im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Suche nach den Tätern läuft, die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.