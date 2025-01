Einbruch in Juweliergeschäft in Eschborn

Unbekannte sind am frühen Dienstagmorgen in ein Juweliergeschäft in Eschborn (Main-Taunus) eingebrochen.

Die Täter warfen die Eingangstür des Ladens mit einem Gullideckel ein und entwendeten Schmuck aus der Auslage. Anschließend flüchteten sie. Zur Schadenshöhe machte die Polizei keine Angaben.