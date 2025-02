"Einfach heiraten" im Mai

Spontan kirchlich heiraten? Das ist am 24. und 25. Mai in verschiedenen Gemeinden der evangelischen Kirche in Hessen und Rheinland-Pfalz möglich.

Veröffentlicht am 17.02.25 um 15:33 Uhr









An fast 30 Orten können Paare ohne vorherige Planung "einfach heiraten" oder sich segnen lassen, heißt es in einer Mitteilung der evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck und der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. "Wir wissen, dass kirchliche Trauungen vielen Paaren nach wie vor wichtig sind", sagte EKHN-Kirchenpräsidentin Tietz. Willkommen seien alle Paare, unabhängig von ihrer geschlechtlichen Identität.