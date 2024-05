Einsatzkräfte am Brandort in Stockstadt

Toter bei Keller-Brand in Stockstadt

Feuer in Einfamilienhaus

Beim Löschen eines Feuers in Stockstadt am Rhein ist im Keller eines Wohnhauses eine Leiche gefunden worden. Die Umstände sind noch unklar, ebenso, ob es sich um den Bewohner handelt.

Der Brand brach am Sonntagmorgen gegen 9 Uhr im Keller eines Einfamilienhauses in Stockstadt am Rhein (Groß-Gerau) aus, wie die Polizei mitteilte. Bei den Löscharbeiten sei eine leblose Person gefunden worden.

Identität des Toten vorerst unklar

Zunächst war unklar, ob es sich um den 56 Jahre alten Bewohner des Hauses handelt. Auch die Todesursache und der Grund für das Feuer waren zunächst nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Die Feuerwehr war laut Polizei mit knapp 60 Kräften im Einsatz. Auch ein Notarzt und das Technische Hilfswerk waren vor Ort. Gegen 13 Uhr waren die Löscharbeiten vorläufig beendet. Die Feuerwehr untersucht die Brandstelle weiter. Die Höhe des Sachschadens war am Sonntag noch unklar.