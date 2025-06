22 Monate hat Elefantenkuh "Kariba" ihre Tochter ausgetragen, Ende Mai kam "Kaja" zur Welt. In der nächsten Zeit wird sich das Jungtier den Besucherinnen und Besuchern allerdings nur selten zeigen.

Elefantenkuh "Kariba" aus dem Opel-Zoo ist Mama geworden. Ihre Tochter "Kaja" kam bereits am 27. Mai auf die Welt. Das hatte der Zoo aus Kronberg (Hochtaunus) schon am Mittwoch freudig verkündet - am Donnerstag folgte dann der erste große Auftritt von "Kaja" vor der versammelten Presse: An der Seite seiner Mutter posierte das Elefantenbaby vor Fotografen.

Erste Elefantengeburt seit 1968

"Kajas" Geburt ist etwas ganz Besonderes: Nach Angaben des Opel-Zoos ist es die erste Elefantengeburt in Hessen seit dem 15. April 1968. Die Mutter hat ihr Kalb fast 22 Monate ausgetragen.

Groß und klein, jedenfalls relativ: Mutter "Kariba" mit "Kaja".

Besucherinnen und Besucher können "Kaja" zunächst nur mit etwas Glück live bewundern. Ab und an wird das berüsselte Jungtier "auf der Lauffläche im Elefantenhaus" zu sehen sein, wie der Zoo am Donnerstag mitteilte.

"Zum Säugen und wenn sie Ruhe benötigen, werden sich die Elefanten aber weiterhin in die Stallungen hinter der Lauffläche zurückziehen, wann immer sie es wünschen." Dann wird aber immerhin eine Kamera das Geschehen im Stall auf einen Monitor im Elefantenhaus übertragen.

Füttern verboten

In der Eingewöhnungsphase von "Kaja" wird nur die Besuchertribüne geöffnet sein - von 9 bis 17.45 Uhr. Vorerst ist auch das Füttern der Elefanten nicht erlaubt. Bis das Jungtier anfange, zusätzlich zur Muttermilch auch feste Nahrung zu sich zu nehmen, dauere es ohnehin noch mehrere Monate, so der Zoo.

Mutter und Tochter im Gehege des Opel-Zoos.

Mutterkuh "Kariba" lebt seit Sommer 2020 im Opel-Zoo. Sie kam zusammen mit Elefantenkuh "Lilak" aus dem Berliner Tiergarten, wo sie 2006 geboren wurde, nach Hessen. Für sie und den Kronberger Elefantenbullen "Tamo" ist es der erste Nachwuchs.

Kronbergs Bürgermeister Christoph König (SPD) gratulierte dem Zoo zu dem Zuchterfolg. Die Stadt übernahm gleichzeitig auch die Patenschaft für das Elefantenbaby.