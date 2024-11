Unfall am Güterbahnhof Fulda

Am Bahnhof in Fulda ist ein Arbeitsfahrzeug entgleist. Ein Regionalzug mit rund 20 Reisenden prallte trotz Notbremsung dagegen. Mehrere Gasflaschen fielen auf die Gleise.

Veröffentlicht am 17.11.24 um 10:27 Uhr

Am Bahnhof in Fulda ist es am Sonntagmorgen zu einem Unfall gekommen. Wie die Bundespolizei mitteilte, kollidierte ein Regionalexpress mit einem Arbeitsfahrzeug. Über Verletzte ist nach ersten Informationen nichts bekannt.

Audiobeitrag Bild © osthessen-news.de | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Laut Bundespolizei war gegen 7.30 Uhr ein sogenannter Wärmeanhänger entgleist. Dabei handelt es sich um ein Fahrzeug, mit dem Gleise bei Arbeiten aufgeheizt werden. Der Anhänger rollte in die Nähe der Fahrstrecke eines Regionalexpresses in Richtung Frankfurt. Bahnarbeiter versuchten noch vergeblich, den Wärmewagen wieder in die Spur zu ziehen.

Trotz einer Notbremsung stieß der Regionalzug mit dem Wärmewagen zusammen. Dadurch fielen mehrere Gasflaschen auf die Gleise, einige wurden beschädigt.

Bewusstlose Person im Zug

Im Regionalzug befanden sich laut Bundespolizei rund 20 Personen. Unabhängig von dem Unfall waren Rettungskräfte bereits zu dem Zug unterwegs, weil darin eine Person bewusstlos geworden war. Der Mensch wurde reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht. Ein Feuerwehrsprecher betonte, der Notfall habe nicht im Zusammenhang mit dem Zugunfall gestanden.

Der Regionalexpress wurde evakuiert. Die Gleisanlage des Güterbahnhofs war wegen des Unfalls zeitweise voll gesperrt, ist aber mittlerweile wieder frei.