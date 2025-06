Bild 10/25 | Pandas im Opel-Zoo, Oktober 2024

Achtung, Flauschalarm: Im Opel-Zoo ist bereits im Juni ein rotes Pandamädchen zur Welt gekommen. Seitdem lebte das Tier in der Wurfhöhle, ungestört. Nun können auch Besucherinnen und Besucher den flauschigen Panda beobachten. In China heißen die Tiere "Feuerfuchs", sie leben in den Bergwelten des Himalayas, Nepals und Myanmar. Mit der kühlen Witterung in Kronberg (Hochtaunus) wird das Pandamädchen also keine Probleme haben, heißt es vom Opel-Zoo. Rote Pandas ruhen tagsüber gerne in Bäumen und werden erst zu den kühleren Tageszeiten aktiv. Eine Besonderheit dieser Pandas ist ein sechster "Finger", der ihnen hilft, sich an Ästen festzuhalten und Nahrung zu greifen, ähnlich wie der menschliche Daumen.

