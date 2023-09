Fahndung nach Bankkarten-Betrug in Hessisch Lichtenau

Kurzmeldung Fahndung nach Bankkarten-Betrug in Hessisch Lichtenau

Die Polizei in Hessisch Lichtenau (Werra-Meißner) sucht öffentlich nach einem Betrüger, der mit einer gestohlenen Bankkarte samt Personalausweis am 27.Juni in einer Bankfiliale 10.000 Euro abgehoben hat.

Danach hob er nach Angaben der Beamten vom Donnerstag an einem Geldautomaten weitere 5.000 Euro ab. Die Dokumente waren Mitte Juni in Göttingen (Niedersachsen) gestohlen worden.