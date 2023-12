Ein 34 Jahre alter Fahrradfahrer ist am Samstag in Hadamar (Limburg-Weilburg) gestürzt und schwer verletzt worden.

Wie die Polizei am Montag schilderte, hielt der 34-Jährige verkehrsbedingt in einem Kreisel an. Als er beim Anfahren stürzte, wurde sein Vorderrad von einem neben ihm fahrenden Auto überrollt. Er kam mit schweren Beinverletzungen in eine Klinik.