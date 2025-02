Fast 100.000 Ukraine-Flüchtlinge in Hessen

Auch drei Jahre nach Beginn des russischen Angriffs gegen die Ukraine suchen zahlreiche Menschen Schutz in Hessen.

Veröffentlicht am 21.02.25 um 12:26 Uhr

Wie das Innenministerium mitteilte, kamen seit dem 24. Februar 2022 infolge des Krieges inzwischen mehr als 99.000 Männer, Frauen und Kinder nach Hessen. Noch immer kommen durchschnittlich 13 Menschen pro Tag in der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes in Gießen an. Da die Zahl der Geflüchteten aus anderen Ländern zuletzt zurückging, stellen die Ukrainer derzeit die größte Gruppe der Ankömmlinge dar, wie das Regierungspräsidium erklärte.