Tempolimit soll Bauarbeiter schützen Fast jeder Fünfte wird an dieser Baustelle auf der A49 geblitzt

An der Baustelle auf der Südtangente bei Kassel gilt Tempo 60 - um die Bauarbeiter zu schützen. Doch fast jeder fünfte Verkehrsteilnehmer hält sich nicht an das Limit. Die Polizei hat dort in den vergangenen Wochen tausende Verkehrsteilnehmer geblitzt.

Tempo 60: Die A49 bei Kassel-Oberzwehren. Bild © hr/Stefanie Küster

Link kopiert!









Die Südtangente der A49 bei Kassel ist derzeit nur in Richtung Norden befahrbar, hier gilt zwischen 7 bis 19 Uhr Tempo 60. Vielen Auto- und LKW-Fahrern ist das offenbar egal. Immer wieder werden zwischen den Autobahnkreuzen Kassel-West und Kassel-Mitte Verkehrsteilnehmer geblitzt. Seit Mitte Juli hat die Polizei hier mehr als ein Dutzend Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Insgesamt wurden mehr als 32.846 Fahrzeuge gemessen. Die Bilanz: Bis Dienstag waren 5.881 Fahrzeughalter zu schnell unterwegs, wie eine Polizeisprecherin auf hr-Anfrage mitteilte. Die Überschreitungsrate liege mit 17,9 Prozent "deutlich über den Werten anderer Messungen", so die Sprecherin. Diese habe in Nordhessen zuletzt durchschnittlich bei etwa sechs Prozent gelegen. An der Südtangente fährt aber fast jeder Fünfte zu schnell. Audiobeitrag Bild © picture-alliance/dpa | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags Verwarngelder, Punkte, Fahrverbot In den meisten Fällen handle es sich um Geschwindigkeitsüberschreitungen bis zu 21 Stundenkilometer. Hierfür zahlen Autofahrer ein Verwarngeld von bis zu 60 Euro. Bei insgesamt 976 Fällen waren die Fahrer aber noch schneller unterwegs: Sie erwartet neben einem Bußgeld mindestens ein Punkt in Flensburg. Insgesamt 26 Fahrzeuglenker müssen mit einem Fahrverbot rechnen. Sie waren laut Polizeimessungen mehr als 41 Stundenkilometer zu schnell. Diese Grenze gilt für Pkw, bei Lastkraftwagen liegt sie bei 31 km/h. Trauriger Rekord bei den Geschwindigkeitsüberschreitungen seit Beginn der Messungen: Ein Autofahrer war mehr als doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt. Er war mit 125 Stundenkilometern geblitzt worden. Autobahn-Sanierung A49 bei Kassel wird wieder zur Einbahnstraße Zum Artikel Tempo 60: Mehr Sicherheit für Bauarbeiter Normalerweise gilt in Baustellen Tempo 80. Zum Schutz der Bauarbeiter, die im Mittelstreifen eingesetzt sind, sei das Limit an dieser Baustelle aber auf 60 Stundenkilometer reduziert worden, erklärt die Autobahn GmbH dem hr. Bei höheren Geschwindigkeiten könnten weggeschleudere Steine die Bauarbeiter verletzen. Die Geschwindigkeitsbegrenzung hänge also mit Arbeitsschutzvorschriften zusammen. Die Autobahn GmbH beobachtet die gemessenen Geschwindigkeitsüberschreitungen mit Sorge: Ein großer Teil der Verkehrsteilnehmer halte sich nicht an das Tempolimit und trage "damit zur Gefährdung der Arbeitnehmer bei".