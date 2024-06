Der 100. Geburtstag des zweitgrößten Hafens in Hessen wird am kommenden Samstag in Hanau mit einem großen Hafenfest gefeiert.

Damit die Besucherinnen und Besucher zu dem vor allem auf Familien ausgerichteten Rahmenprogramm möglichst ohne Auto anreisen, werden Sonderhaltestellen für Busse eingerichtet. Außerdem sind an diesem Tag alle Busfahrten im gesamten Stadtgebiet kostenlos, wie die Stadtverwaltung am Sonntag mitteilte.

Rund um das fast 1000 Meter lange Hafenbecken soll es nach Angaben der Stadt zahlreiche Ausstellungen, Mitmachangebote, Vorführungen, Schiffsfahrten und einen Blick hinter die Kulissen des Hafenbetriebs geben.

Mehr als 1.100 Binnenschiffe legen nach Angaben der Hafengesellschaft jährlich in Hanau an. Rund 2,4 Millionen Tonnen lose Güter wie Dünger und Getreide werden umgeschlagen. Damit ist der Hanauer Hafen die Nummer zwei in Hessen nach dem Osthafen in Frankfurt.