Feldhamster in Hessen werden ausgewildert

Die Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz in Pohlheim (Gießen) wildert am Montag an der Grüninger Warte Feldhamster aus.

An den folgenden Tagen werden die vom Aussterben bedrohten Tiere auch in Langgöns und Frankfurt-Bergen-Enkheim ausgewildert.