Festnahme - 33-Jähriger in Birkenau in U-Haft

Ein 33-Jähriger sitzt nach seiner Festnahme in Birkenau (Bergstraße) am Mittwoch in Untersuchungshaft.

Der polizeibekannte Mann wurde aufgrund verschiedener Einbrüche und Diebstahlsdelikte von Zivilfahnder in seinem Zuhause festgenommen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Haftrichter schickte ihn in Untersuchungshaft.