Zum Artikel Nach Empörung über Gründer Kuhn : Kelterei übernimmt Markenrechte von Bembel with Care

Nach rechten Kommentaren in sozialen Netzwerken räumt Benedikt Kuhn seinen Geschäftsführer-Posten bei der Apfelweinmarke Bembel with Care. Die Kelterei Krämer im Odenwald übernimmt die Rechte an der Marke. Unklar ist, ob Kuhn trotzdem weiter im Geschäft ist. [mehr]